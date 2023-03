Russland will Russophobie im UN-Sicherheitsrat besprechen

Russland hat für den 14. März eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Thema "Russophobie als Faktor, der die Lösung der Ukraine-Krise behindert" beantragt. Dies hat der erste stellvertretende Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen Dmitri Poljanski auf seinem Telegram-Kanal berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Sitzung werde über Russophobie sowohl in der Ukraine als auch im Westen gesprochen. Die Namen der Sprecher gebe Russland am Vortag bekannt, damit sie, wie es Poljanski zufolge oft der Fall sei, keinem Druck ausgesetzt seien."

Quelle: RT DE