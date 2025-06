Verteidigungsminister: USA streben keinen Regimewechsel im Iran an

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat nach den Luftangriffen auf iranische Nuklearanlagen die Frage verneint, ob die USA eine Ablösung des Mullah-Regimes im Iran anstreben. "Bei dieser Mission ging es nicht um einen Regimewechsel", sagte Hegseth am Sonntag in Washington.

Der Präsident habe eine "Präzisionsoperation" genehmigt, um die Bedrohung der nationalen Interessen der Vereinigten Staaten durch das iranische Atomprogramm zu neutralisieren. Zugleich bekräftigte er die Einschätzung von US-Präsident Donald Trump, dass die Operation ein "unglaublicher und überwältigender Erfolg" gewesen sei: "Wir haben das iranische Nuklearprogramm zerstört"



Viele Präsidenten hätten davon geträumt, dem iranischen Atomprogramm den "endgültigen Todesstoß zu versetzen", fügte der Minister hinzu. "Und keiner konnte es - bis Präsident Trump kam." Hegseth verwies auch auf die Ankündigung Trumps, dass jede Vergeltungsmaßnahme des Iran gegen die Vereinigten Staaten mit "weitaus größerer Macht" beantwortet werde: "Der Iran wäre gut beraten, diese Worte zu beherzigen", so der Verteidigungsminister.



Die USA strebten keinen Krieg an, fügte er hinzu. "Aber lassen Sie mich klar sagen: Wir werden schnell und entschlossen handeln, wenn unser Volk, unsere Partner oder unsere Interessen bedroht sind." Der Iran sollte auf Trump hören und wissen, dass er jedes Wort ernst meine.



Der Vorsitzende des Generalstabs der Streitkräfte der Vereinigten Staaten (CJCS), Dan Caine, nannte unterdessen weitere Details zu dem Angriff. Die US-Militäroperation mit dem Codenamen "Operation Midnight Hammer" umfasste demnach mehr als 125 Flugzeuge und eine Täuschungsoperation, bei der Bomber über dem Pazifik als "Köder" eingesetzt wurden. Nur eine kleine Anzahl von "Planern und wichtigen Führungskräften" seien über die Pläne informiert gewesen.



Insgesamt sieben B-2-Bomber waren laut Caine an dem 18-stündigen Flug in das Zielgebiet beteiligt. Sie warfen mehr als ein Dutzend Bomben vom Typ "Massive Ordnance Penetrator" auf zwei iranische Nuklearanlagen, Fordo und Natanz, ab. Als die Bomber gegen 17 Uhr Ortszeit den iranischen Luftraum erreichten, habe ein US-U-Boot zudem "mehr als zwei Dutzend" Tomahawk-Marschflugkörper auf "wichtige Ziele" in der Atomanlage von Isfahan abgefeuert, so Caine weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur