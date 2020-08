Laschet will Verletzte aus Beirut in NRW behandeln lassen

Die Landesregierung NRW will Verletzte aus dem Libanon in Nordrhein-Westfalen behandeln lassen, um die Kliniken Beiruts zu entlasten.

In einem Brief an Libanons Botschafter in Deutschland, Mustapha Adib-Abdul-Wahed, über den die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten, schrieb Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), dass das Land bereit sei, schwerverletzte Patienten aus den überfüllten Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen zu behandeln. Nordrhein-Westfalen stehe "in dieser dramatischen Situation an der Seite des Libanons". Nach Informationen der Funke-Zeitungen hat Laschet dazu auch mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) telefoniert. Die Bundeswehr hat spezielle Fähigkeiten für den Lufttransport von Schwerverletzten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur