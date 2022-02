Scholz gratuliert Queen zu Thronjubiläum

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der britischen Königin Elisabeth II. zum 70. Jahrestag ihrer Thronbesteigung gratuliert. Ihre Regentschaft sei einzigartig und inspiriere Menschen weltweit, heißt es in einem Schreiben vom Sonntag.

In Zeiten des Wandels und großer Herausforderungen sei die Königin für die Bürger ihres Landes, des Commonwealth of Nations und darüber hinaus ein Vorbild. Sie mache Mut und gebe Zuversicht, so Scholz. Elisabeth II. ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs.



Die 95-Jährige hat den Thron bereits länger inne als jeder britische Monarch vor ihr. Derzeit ist sie das weltweit am längsten amtierende Staatsoberhaupt. Eine große Feier zum Thronjubiläum ist nach derzeitigem Stand für Juni geplant.

Quelle: dts Nachrichtenagentur