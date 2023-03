Elektronik-Konzern Asus steigt ins Gesundheitswesen ein

Der taiwanesische Konzern Asus, einer der weltweit fünf größten Anbieter von Unterhaltungselektronik, steigt ins Gesundheitswesen ein. Ziel sei es, durch "Smart Healthcare" Präzisionsmedizin für jedermann zugänglich und bezahlbar zu machen und die Kosten im Gesundheitswesen dramatisch zu reduzieren, berichtet die "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS).

"Wir glauben fest an die transformative Kraft neuer Technologien", sagte Jonney Shih, Chairman des Computer-Konzerns, der FAS in Taipeh. Die Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien auf dem Feld der Gesundheit werde "über kurz oder lang Präzisionsmedizin für jedermann zugänglich machen", glaubt Shih. "Wir bringen hier Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, 5G und Cloud Technologie zusammen." Asus hat inzwischen eine eigene offene Plattform geschaffen, das sogenannte "Healthcare Information System" (HIS), das unabhängig von den verwendeten IT-Systemen für jedes Krankenhaus, jede Arztpraxis und auch jedes Endgerät der Gesundheitsfürsorge anschlussfähig sein und im Zentrum eines Ökosystems um die Gesundheit stehen soll.

Quelle: dts Nachrichtenagentur