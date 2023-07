Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In den letzten 24 Stunden haben die ukrainischen Streitkräfte ihre Angriffsversuche an den Frontabschnitten Donezk, Süd-Donezk und Saporoschje fortgesetzt, berichtet das russische Verteidigungsministerium. Am Frontabschnitt Donezk wurden elf ukrainische Angriffe abgewehrt. Mehr als 220 ukrainische Soldaten sind bei Gefechten ums Leben gekommen. Drei gepanzerte Kampffahrzeuge, fünf Autos, zwei M777-Artilleriesysteme, eine Panzerhaubitze 2000, eine Selbstfahrlafette, zwei Haubitzen und ein Artillerieaufklärungsradar wurden eliminiert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Süden der Volksrepublik Donezk sowie im Gebiet Saporoschje wurden ukrainische Truppen bei ihren Attacken zerschlagen. Bis zu 275 ukrainische Soldaten wurden getötet. Drei Panzer, sechs Schützenpanzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, fünf Autos und fünf Haubitzen wurden vernichtet. Bei Krasny Liman scheiterten zwei ukrainische Attacken. Bis zu 140 ukrainische Soldaten wurden getötet. Zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Pick-ups, zwei Haubitzen und eine Selbstfahrlafette wurden zerstört. Am Frontabschnitt Kupjansk setzten russische Soldaten ihre Offensive bei Kusemowka in der Volksrepublik Lugansk fort. Die Verluste des Gegners beliefen sich auf mehr als 45 ukrainische Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pick-ups und eine Haubitze. Im Gebiet Cherson wurden bis zu 30 ukrainische Soldaten getötet. Drei Autos, eine M777-Haubitze, eine Selbstfahrlafette und ein Artillerieaufklärungsradar wurden zerstört. Nahe der Ortschaft Weliki Burluk im Gebiet Charkow wurde eine Montagewerkstatt für ukrainische Drohnen zerstört. Das Hauptquartier des ukrainischen Marinekorps wurde bei Wesjoloje im Gebiet Saporoschje getroffen. Außerdem wurde ein Munitionsdepot in der Volksrepublik Donezk zerstört. Die russische Luftabwehr schoss ein Su-25-Flugzeug der ukrainischen Luftwaffe ab, fing zwölf HIMARS-Raketen ab und zerstörte 23 ukrainische Drohnen." Quelle: RT DE