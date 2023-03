Ungarns Außenminister: Westen gibt sich Kriegspsychose hin

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto wirft dem Westen vor, sich in eine "Kriegspsychose" hineinzusteigern. Während einer Parlamentssitzung in Budapest erklärte er: "In Brüssel gibt es Leute, die es als einen Wettkampf betrachten, wer der Ukraine mehr Waffen liefert, Europa oder die USA." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Indessen befinde sich die Welt "in der 25. Stunde", um einen drohenden Weltkrieg abzuwenden, so Szijjarto weiter. Er schlug dem Parlament vor, eine Resolution zu verabschieden, die Russland und die Ukraine zum sofortigen Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen aufruft." Quelle: RT DE