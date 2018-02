Entführung nach Vietnam: Anklage eines Täters steht bevor

Im Fall der Entführung eines vietnamesischen Ex-Politikers in Berlin steht die Anklage eines Täters unmittelbar bevor. Das berichtet die "taz" in ihrer unter Berufung auf Ermittlerkreise. Demnach wird die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe einen Vietnamesen anklagen, der seit August 2017 in Deutschland in Untersuchungshaft sitzt.

Der Verdächtige hatte vor seiner Festnahme in der tschechischen Hauptstadt Prag gelebt und dort eine Geldtransferfirma betrieben. Auf seine Spur kamen die Ermittler, weil er in Prag das Fahrzeug gemietet hatte, aus dem heraus der Ex-Politik Trinh Xuan Thanh im Juli 2017 in Berlin entführt wurde. Mutmaßlich saß der Verdächtige während der Entführung am Steuer. Der Entführte wurde erst in die vietnamesische Botschaft und von dort weiter nach Vietnam verschleppt. Anfang 2018 verurteilte ihn ein Gericht in Hanoi wegen Korruption und Misswirtschaft zweimal zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Quelle: dts Nachrichtenagentur

