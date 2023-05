Russlands Botschafter kritisiert Washingtons Unterstützung für Kiews Angriffe auf die Krim

Weiter berichtet RT DE: "Darauf wies Anatoli Antonow hin, Russlands Botschafter in Washington. Er erklärte:

"Ich möchte die Vertreter der US-Regierung davor warnen, leichtfertige Urteile über die Krim zu fällen. Vor allem was die 'Absegnung' der Luftangriffe auf die Halbinsel durch das Kiewer Regime betrifft. Ich erinnere daran, dass Angriffe auf dieses Gebiet von uns als Angriff auf jede andere Einheit der Russischen Föderation betrachtet werden. Es ist wichtig, dass sich die Vereinigten Staaten über die Reaktion Russlands im Klaren sind."

Weiter äußerte sich der Diplomat zu den Informationen über eine mögliche Lieferung von F-16-Kampfjets in die Ukraine. Nach Ansicht des Botschafters haben die Vereinigten Staaten "die G7-Teilnehmer in Bezug auf den Konflikt in der Ukraine vollständig ihrer eigenen Linie untergeordnet". Das Vorgehen in Bezug auf Kampfflugzeuge habe sich sehr verschärft.

"Bislang konfrontiert uns Washington mit fremden Händen, durch 'Stellvertreter'. Jeder Experte weiß jedoch, dass der Ukraine die Infrastruktur für den Betrieb der F-16 fehlt, und auch die notwendige Anzahl von Piloten und Wartungspersonal ist nicht vorhanden. Was wird passieren, wenn amerikanische Kampfflugzeuge von NATO-Flugplätzen starten und von ausländischen 'Freiwilligen' gesteuert werden?"

Quelle: RT DE