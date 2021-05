EU will 70 Prozent der Erwachsenen bis Ende Juli impfen

In der EU sollen bis Ende Juli 70 Prozent der Erwachsenen gegen Corona geimpft sein. Das sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach der Sitzung der EU-Staats- und Regierungschefs am Dienstag.

Man sei auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Bis Ende der Woche seien 300 Millionen Dosen Impfstoff an die EU-Länder geliefert worden, im Juni sollen es 400 Millionen Dosen sein, so von der Leyen. Am Beschaffungsmanagement der EU hatte es in den letzten Monaten heftige Kritik gegeben. Die EU-Kommissionspräsidentin wischte diese beiseite und sagte, man könne "nicht bestreiten, dass es in letzter Zeit großen Fortschritt" in dieser Sache gegeben habe.

Quelle: dts Nachrichtenagentur