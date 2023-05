Orbán: "Ich kümmere mich um mein eigenes Land, ich stehe für Ungarn"

Die Ukraine wird sich im Konflikt mit Russland nicht durchsetzen können, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán am Dienstag auf dem Wirtschaftsforum in Katar. Er verwies unter anderem auf die mangelnde Bereitschaft der NATO, Truppen des Bündnisses in die Ukraine zu entsenden, und drängte darauf, so bald wie möglich eine friedliche Lösung zu finden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer öffentlichen Debatte auf der Bühne sagte der ungarische Regierungschef: "Wenn man sich die Realität ansieht, die Zahlen, die Situation im Allgemeinen und die Tatsache, dass die NATO nicht bereit ist, ihre Truppen [in die Ukraine] zu schicken, dann sieht man deutlich, dass die armen Ukrainer nicht in der Lage sein werden, einen Sieg auf dem Schlachtfeld zu erringen." Er antwortete damit auf die Frage, ob er tatsächlich der Meinung sei, dass die Ukraine keine Aussicht auf Erfolg habe." Quelle: RT DE