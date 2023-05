Die Ausbildung von F-16-Piloten ist nur eine der Voraussetzungen, die eine Lieferung dieser Flugzeuge an die Ukraine möglich machen. Dies erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag bei der Ankunft zu einem Treffen der EU-Verteidigungsminister: "Letzte Woche haben wir von Großbritannien, den USA und einer Reihe anderer Länder gehört, dass sie mit der Ausbildung ukrainischer Piloten für moderne NATO-Flugzeuge beginnen werden." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ich halte es für eine gute Idee, mit der Ausbildung von Piloten zu beginnen, da dies eine der Voraussetzungen für eine Entscheidung über die Bereitstellung von Flugzeugen in der Zukunft ist.



Dies bestätigt auch, dass wir auf einen langfristigen Konflikt vorbereitet sind und Russland nicht einfach abwarten kann", so Stoltenberg weiter.



Gleichzeitig bekräftigte er, dass die Lieferung von Flugzeugen an Kiew "die NATO nicht zu einer Konfliktpartei machen wird"."

Quelle: RT DE