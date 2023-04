Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

Russlands Verteidigungsministerium hat seinen täglichen Bericht zur Lage in der Zone der militärischen Sonderoperation in der Ukraine veröffentlicht. Am Frontabschnitt Kupjansk verlor die Ukraine mehr als 50 Soldaten sowie zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge und einen Artillerieaufklärungsradar des Typs AN/TPQ-36 aus US-amerikanischer Produktion. Außerdem wurden die Aktionen von drei ukrainischen Diversions- und Sabotagegruppen an diesem Frontabschnitt verhindert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Liman beliefen sich die Verluste der ukrainischen Streitkräfte auf bis zu 80 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika, einen Mörser auf Selbstfahrlafette vom Typ Nona sowie Haubitzen der Typen D-20 und D-30. Bei Donezk verlor die Ukraine über 140 Soldaten. Darüber hinaus wurden drei gepanzerte Kampffahrzeuge, acht Fahrzeuge, ein Panzerartilleriegeschütz des Typs Krab aus polnischer Produktion, Panzerhaubitzen der Typen Gwosdika und Akazija, eine D-20-Haubitze und ein AN/TPQ-50-Artillerieaufklärungsradar zerstört. Die russischen Streitkräfte vernichteten zudem ein Depot mit ukrainischen Raketen- und Artilleriewaffen. In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje kamen bis zu 35 ukrainische Soldaten ums Leben. Zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Pickups sowie Haubitzen der Typen D-20 und D-30 wurden zerstört. Darüber hinaus vereitelte das russische Militär den Versuch einer ukrainischen Angriffsgruppe, einen Gegenangriff in der Volksrepublik Donezk zu starten. Am Frontabschnitt Cherson verlor die Ukraine bis zu 20 Soldaten sowie zwei Fahrzeuge und eine Panzerhaubitze Akazija."