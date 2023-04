Medwedew: Ukraine wird NATO nicht als Ganzes beitreten

Weiter berichtet RT DE: "Er schrieb auf Twitter: "In Kiew sagte Stoltenberg: 'Der rechtmäßige Platz der Ukraine ist in der NATO. Und mit der Zeit wird unsere Unterstützung Ihnen helfen, dies zu ermöglichen.'



Übersetzt man die Äußerung des NATO-Generalsekretärs aus dem Ukro-Englischen in einfaches Englisch, so bedeutet 'mit der Zeit' etwa 'wird der Allianz mit den dann zu Polen, Ungarn und Rumänien gehörenden Teilen beitreten'. Und 'unsere Unterstützung wird Ihnen helfen' steht für 'es ist so gut, dass ich bald nicht mehr da sein werde'."