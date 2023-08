Gouverneur Gladkow: Ukrainische Truppen feuerten am Dienstag etwa 110 Geschosse auf Gebiet Belgorod ab

Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur des russischen Grenzgebiets Belgorod, berichtet auf Telegram über Angriffe der ukrainischen Streitkräfte am 29. August. Aus der Mitteilung geht hervor, dass am Dienstag insgesamt 14 Siedlungen in vier Kreisen unter Beschuss gerieten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Hierbei habe das ukrainische Militär etwa 110 Geschosse abgefeuert. Ein Sprengsatz sei von einer Drohne abgeworfen worden. Es habe auch einen Angriff mit einer Kamikaze-Drohne gegeben. Der Politiker meldet weder Verletzte noch Todesopfer oder Zerstörungen. Nach Angaben des Gouverneurs sei am Mittwochmorgen die Siedlung Nowaja Tawolschanka beschossen worden. Durch die Attacke sei eine Stromleitung zu Schaden gekommen. In Nowaja Tawolschanka sei die Stromversorgung teilweise ausgefallen. Die benachbarte Siedlung Murom sei gänzlich ohne Strom geblieben." Quelle: RT DE