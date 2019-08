Israel: Soldatin fotografiert Hakenkreuz am Gazastreifen

Eine israelische Soldatin hat nach Angaben ihrer Streitkräfte am Freitag ein Hakenkreuz an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel fotografiert. Das israelische Militär verbreitete die Aufnahme am Abend über soziale Kanäle wie Twitter.

Es zeigt mutmaßlich auf dem Gebiet des Gazastreifens einen improvisierten Fahnenmast, auf dem an der Spitze eine palästinensische Flagge, darunter eine Fahne mit Hakenkreuz und darunter unter anderem ein Bild von Adolf Hitler und ein weiteres Hakenkreuz zu sehen ist. Im Vordergrund ist der Stacheldraht der israelischen Grenzsicherung sichtbar. Die Authentizität der Aufnahme konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden, auch die weiteren Hintergründe waren unklar.



Nach Angaben des israelischen Militärs starben die Angehörigen der Soldatin, die das Foto geschossen hat, im Holocaust. "Her relatives were murdered in the Holocaust by Nazis. Like them, she knows what the swastika means", hieß es in einer Mitteilung. Der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern dauert seit vielen Jahrzehnten an, eine Lösung scheint nicht in Sicht. Beide Seiten schrecken dabei vor Gewalt nicht zurück. Die Menschen im Gazastreifen leben unter großteils menschenunwürdigen Bedingungen, auch viele Israelis haben Angst vor Terrorakten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur