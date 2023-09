Das russische Volk war während des Großen Vaterländischen Krieges unbesiegbar und ist auch jetzt unbesiegbar, sagte der russische Präsident Wladimir Putin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Rahmen der offenen Unterrichtsstunde "Gesprächen über das Wichtige" fragte einer der Teilnehmer den Präsidenten, ob es notwendig sei, eine spezielle Sammlung anzulegen, die dabei helfen würde, einen Stammbaum zu erstellen, ein Album anzulegen, in dem die Familiengeschichte festgehalten würde. Als Antwort auf diese Frage erzählte Putin die Geschichte, wie seine Großmutter während der Kämpfe im Großen Vaterländischen Krieg in den Schützengräben von einer Kugel in den Bauch getroffen wurde und in den Armen seines Großvaters im Sterben lag. Er sagte:

"Ich habe gerade die Worte in meinem Herzen. Der Großvater erzählt seinem Sohn in einem Brief von den letzten Worten seiner Großmutter, die merkte, dass sie sterben würde. Sie sagt zu ihm: 'Weine nicht, mache mich nicht traurig.' Können Sie sich die Tiefe der Beziehung vorstellen? Sie liegt im Sterben, und sie macht sich Sorgen um ihn, dass er sich aufregt und weint. Man kann sich vorstellen, wie tief die Beziehung zwischen normalen Menschen ist, wie groß die Liebe ist."

Der Präsident wies darauf hin, dass es äußerst wichtig ist, eine Familiengeschichte zu erstellen. Putin betonte:

"Als ich den Erlass meines Großvaters an seinen Sohn gelesen habe, habe ich verstanden, warum wir den Großen Vaterländischen Krieg gewonnen haben. Es ist unmöglich, ein solches Volk mit einer solchen Einstellung zu besiegen, wir waren absolut unbesiegbar und sind es auch heute noch."

