Landesweiter Luftalarm in Ukraine, Explosionen in Lwow und Ternopol, zivile Opfer durch Raketentrümmer

Nach Angaben des ukrainischen Fernsehsenders TSN sind in der ukrainischen Stadt Lwow und im Gebiet Ternopol mehrere Explosionen zu hören gewesen. Laut des Fernsehsenders erklären die örtlichen Behörden die Explosionen mit dem Einsatz von Luftverteidigungssystemen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Leiter der örtlichen Gebietsverwaltung von Lwow Maxim Kosizki berichtet hingegen berichtet auf seinem Telegram-Kanal von Treffern und Schäden an einem "kritisch wichtigen Infrastrukturobjekt". Welcher Art dieses war, wird nicht präzisiert – doch immerhin vermelden Medien mit Verweis auf einen Abgeordneten im Lwower Stadtrat, dass in Teilen der Stadt die Stromversorgung und der Mobilfunk ausgefallen seien.

Außerdem werden Schäden an einem Wohngebäude in Lwow sowie tote und verletzte Zivilisten gemeldet, die ukrainische Quellen und westliche Medien zunächst unmittelbarer und absichtlicher Einwirkung russischer Raketen zuschrieben.

Lwows Bürgermeister Andrei Sadowoi räumt allerdings ein, dass dies auf Trümmer eines Lenkflugkörpers (eines abgeschossenen russischen oder einer ukrainischen Abfangrakete) zurückzuführen ist, schreibt Strana.ua.

In der Nacht galten in der Ukraine landesweit Luftangriffswarnungen, die allerdings für die meisten Gebiete am frühen Morgen wieder aufgehoben wurden."

Quelle: RT DE