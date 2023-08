Medienbericht: US-Hilfe für die Ukraine kostet jede amerikanische Familie fast 900 US-Dollar

Nach Berechnungen der Heritage Foundation hat die bisherige Unterstützung für die Ukraine jede Familie in den Vereinigten Staaten etwa 900 US-Dollar gekostet. Dies schreibt The Daily Signal. Richard Stern, Haushaltsexperte am strategischen Forschungsinstitut der Heritage Foundation. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sie stellt fest: "Allein der Gesamtbetrag der offiziellen Hilfspakete beläuft sich auf unglaubliche 113 Milliarden US-Dollar – das sind etwa 900 US-Dollar für jede amerikanische Familie und fast das Zwölffache der Ausgabenkürzungen, die von der Führung des Repräsentantenhauses in den jährlichen Ausgabengesetzen versprochen wurden." Wie alle neuen Ausgaben der US-Regierung hätten auch die 113 Milliarden US-Dollar, die für die Ukraine ausgegeben wurden, zu einem Anstieg der Staatsschulden beigetragen, stellt der Experte fest. In der Folge würden sie auch auf den Schultern der Steuerzahler lasten und deren Beiträge zur Staatskasse weiter erhöhen. Der Vorsitzende der Heritage Foundation Kevin Roberts betont diesbezüglich in einer schriftlichen Erklärung: "Washington hat es versäumt, die Ängste der Menschen zu beschwichtigen, unsere nationale Strategie in diesem Konflikt zu erklären und eine grundlegende Aufsicht über unsere Hilfsausgaben zu gewährleisten. Wenn der Kongress diese grundlegenden Probleme nicht angehen kann, hat er keine moralische Autorität, neue Geldlieferungen zu veranlassen." Quelle: RT DE