Israel stoppt Gaza-Flottille – Aktivistin Greta Thunberg “sicher und gesund”.

Israels Marine hat Schiffe einer pro-palästinensischen Flottille im östlichen Mittelmeer gestoppt und in einen Hafen umgeleitet; an Bord u.a. Greta Thunberg. Offiziellen Angaben zufolge sei sie “sicher und gesund”, die Aktivisten sollten ihre Fracht über zugelassene Umschlagpunkte liefern.

Die Flotte war laut Organisatoren von Barcelona aus gestartet und wollte die Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen; Israel verwies auf die Gefahrenlage in einer aktiven Kampfzone. Medien in Schweden und Deutschland berichten von einer geplanten Umlenkung in einen israelischen Hafen wie Ashdod; einzelne Boote sollen Videos vom Zwischenfall veröffentlicht haben. Politisch bleibt der Kurs umstritten – zwischen humanitären Motiven der Aktivisten und Sicherheitsargumenten der Regierung.

Unterdessen pochen EU-Minister auf eine koordinierte Haltung gegenüber der Flottille. Für die nächsten Tage werden weitere diplomatische Reaktionen erwartet.

Quelle: ExtremNews



