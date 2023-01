Einheiten des privaten Sicherheits- und Militärunternehmens Gruppe Wagner haben die Kontrolle über das Dorf Blagodatnoje in der Volksrepublik Donezk übernommen. Dies berichtet der Chef der Firma Jewgeni Prigoschin laut dem Telegram-Kanal seines Pressedienstes. "Gruppe Wagner-Einheiten haben Blagodatnoje eingenommen. Blagodatnoje ist unter unserer Kontrolle." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Dorf Blagodatnoje befindet sich südwestlich der Stadt Soledar.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte am 13. Januar, dass die Befreiung von Soledar durch die russischen Truppen – die am Abend des 12. Januar endete – wichtig für die Entwicklung von Offensivaktionen war, die es Moskau ermöglichte, die ukrainischen Truppen in Artjomowsk vom Nachschub abzuschneiden und sie dann einzukesseln."

Quelle: RT DE