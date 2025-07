Israel will wieder Luft-Hilfslieferungen im Gazastreifen abwerfen

Die israelische Armee (IDF) hat angekündigt, die Bevölkerung des Gazastreifens aus der Luft mit Vorräten versorgen zu wollen. "Der Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft wird wieder aufgenommen", schrieb die IDF am Samstagabend auf "X". "Der Abwurf umfasst sieben Paletten mit Mehl, Zucker und Konserven."

Zudem werde man jemanden beauftragen, die "sichere Bewegung von UN-Konvois mit Nahrungsmitteln und Medikamenten zu ermöglichen". In besiedelten Gebieten könnten "humanitäre Pausen eingeleitet werden, um die Hilfe zu erleichtern", hieß es weiter. "Eine Stromleitung von Israel zu einer Entsalzungsanlage im Gazastreifen wurde wiederhergestellt, wodurch die tägliche Wasserproduktion auf 20.000 Kubikmeter gesteigert wurde", schreibt das israelische Militär.



Die israelischen Streitkräfte behaupten, dass es in Gaza keine Hungersnot gebe. Dies sei "eine falsche Kampagne der Hamas". Die Verantwortung für die Nahrungsmittelverteilung liege bei den Vereinten Nationen und internationalen Hilfsorganisationen. Daher werde von den Vereinten Nationen und internationalen Organisationen erwartet, "die Effektivität der Hilfsverteilung zu verbessern und sicherzustellen, dass die Hilfe nicht die Hamas erreicht".



Internationale Hilfsorganisation beklagen schon lange die humanitäre Lage im Gazastreifen, den kaum Nahrungsmittel erreichten. Laut dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) ist jedes fünfte Kind in Gaza von Mangelernährung betroffen. Martin Frick vom UN-Welternährungsprogramm beschrieb die Situation in Gaza jüngst als "Hölle auf Erden".



Die israelische Armee sieht dennoch keinen Grund, ihr militärisches Vorgehen im Gazastreifen zu stoppen: "Die Kampfhandlungen haben nicht aufgehört. Wir werden weiterhin in Gaza operieren, um alle Geiseln freizulassen und die Hamas sowohl über als auch unter der Erde zu besiegen", schreibt die IDF auf "X".

Quelle: dts Nachrichtenagentur