Rumäniens Militär sieht für sich keine Kriegsgefahr wegen russischem Angriff auf ukrainischen Hafen Reni

Das rumänische Verteidigungsministerium hat den nächtlichen Angriff der russischen Streitkräfte auf den ukrainischen Donau-Hafen Reni kommentiert. Demnach habe das Militär des EU-Landes die Situation in Echtzeit beobachtet. Eine unmittelbare Gefahr für das rumänische Staatsgebiet habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Rumänien beobachte aufmerksam die Situation im nationalen Luftraum, in seinen Gewässern und an seinen Grenzen. Die Verteidigung an der Ostflanke werde im Einklang mit den Maßnahmen verstärkt, die Rumänien mit seinen Verbündeten beschlossen hat.

Ministerul Apărării Naționale reiterează în cei mai fermi termeni că aceste atacuri îndreptate împotriva obiectivelor și infrastructurii civile din Ucraina sunt nejustificate și în profundă contradicție cu regulile dreptului internațional umanitar. https://t.co/4sa39EfmHq pic.twitter.com/OYppJLNV1o — MApN (@MApNRomania) September 3, 2023

Gleichzeitig verurteilte Bukarest den Angriff wie auch andere Attacken auf zivile Ziele und Infrastrukturen in der Ukraine. Diese seien nicht zu rechtfertigen und verletzten das humanitäre Völkerrecht.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium den Angriff auf den Hafen Reni im Gebiet Odessa bestätigt. Dabei seien Brennstoffdepots getroffen worden, die das ukrainische Militär für die Versorgung von Militärgerät verwendet habe. Der Zweck des Drohnenangriffs sei erreicht worden."

Quelle: RT DE