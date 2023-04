Denis Puschilin, der Chef der Volksrepublik Donezk (DVR), gratuliert den Einwohnern der Republik zum neunten Jahrestag der Unabhängigkeit. Ihm zufolge feierte die Republik im April 2014 den Beginn einer lang erwarteten Rückkehr nach Russland. Auf Telegram schreibt Puschilin: "Damals haben wir die ganze Kraft und Unerschütterlichkeit unserer russischen Einheit gespürt. Wir haben an uns geglaubt und fest unseren Willen bekundet." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er dankt dem Volk der DVR dafür, dass es im Frühjahr 2014 den ersten, wichtigsten und entscheidenden Schritt getan habe.

"Unser Kampf ist noch nicht vorbei. Aber wir haben unser Hauptziel bereits erreicht: Wir sind ein untrennbarer Bestandteil des großen Landes."

Die Volksrepublik Donezk wurde am 7. April 2014 ausgerufen. Am 11. Mai fand ein Referendum über die Selbstbestimmung statt, und am Tag darauf proklamierte die Republik ihre Unabhängigkeit."

