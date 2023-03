"Ist das eine Demokratie oder eine Diktatur?" – Proteste in Frankreich gehen weiter

Angesichts der anhaltenden Proteste gegen die Rentenreform der Macron-Regierung wurden seit Donnerstag, 16. März 2023, in Frankreich fast eintausend Demonstranten festgenommen. Nach Angaben des französischen Innenministers, Gérald Darmanin, hat die Zahl der in den letzten fünf Tagen festgenommenen Demonstranten mittlerweile die Zahl 850 überschritten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Seit Donnerstag wurden in Frankreich 855 Personen festgenommen, davon 729 in Paris. Etwa 843 Personen wurden in Gewahrsam genommen", sagte der Minister dem französischen Nachrichtensender BFMTV.

Medienberichten zufolge hat die Bereitschaftspolizei am Mittwoch Tränengas gegen Demonstranten in einer Ölraffinerie in der südfranzösischen Gemeinde Fos-sur-Mer eingesetzt.

Quelle: RT DE