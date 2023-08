Weitere Drohnenangriffe auf das Landesinnere Russlands und die Krim

Angriffe mit Kamikazedrohnen, die Kiew laut dem russischen Verteidigungsministerium gegen Ziele in Russland startete, wurden abgewehrt – mit Ausnahme des Angriffs auf den Flughafen Pskow. Neben Pskow wurden in der Nacht auf den 30. August mehrere Städte und Objekte innerhalb Russlands sowie auf der Halbinsel Krim sowie Schiffe in der Bucht von Sewastopol mit unbemannten Fluggeräten angegriffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Drei Drohnen über dem Gebiet Brjansk wurden abgeschossen, wobei jedoch herabfallende Trümmer ein Verwaltungsgebäude beschädigten und einen Brand auslösten. Ziel eines Teils dieses Drohnenaufgebots sei laut dem Gebietsgouverneur Alexander Bogomas der Fernsehturm der Gebietshauptstadt gewesen. Alle Brände an den jeweiligen Absturzorten der abgefangenen Fluggeräte wurden mittlerweile gelöscht, meldet der Gouverneur. Über dem Gebiet Orjol schoss die russische Luftverteidigung nach Daten des Gouverneurs Andrei Klytschkow zwei unbemannte Fluggeräte ab – das Verteidigungsministerium spricht bislang von einer Drohne. Eine weitere Drohne wurde über dem Landkreis Suchinitschi im Gebiet Kaluga abgeschossen, während noch weitere im Landkreis Dserschinsk einen leeren Großtank für Erdöl-Raffinerieprodukte traf. Dieser fing Feuer, das allerdings schnell gelöscht wurde, meldet der Kalugaer Gebietsgouverneur Wladislaw Schapscha. Ein unbemanntes Fluggerät schließlich wurde über dem Landkreis Rusa des Gebiets Moskau mittels aktiven Maßnahmen der elektronischen Kampfführung zum Absturz gebracht. Im Zusammenhang mit diesem versuchten Angriff stellten die Hauptstadtflughäfen Domodedowo, Wnukowo und Scheremetjewo ihren Betrieb vorläufig ein, haben ihn mittlerweile jedoch wiederaufgenommen. Neben Zielen im Inneren Russlands wurden auch Objekte in der Bucht von Sewastopol sowie an deren Küste von unbemannten Fluggeräten angegriffen. Dies gab der Gouverneur der Stadt Sewastopol als Subjekt föderaler Bedeutung, Michail Raswoschschajew, bekannt. Auch dieser Angriff wurde abgewehrt. Über die Typen und Anzahl der Angriffsdrohnen besteht derweil noch keine Klarheit." Quelle: RT DE