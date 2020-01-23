Harte UN-Worte! Abbas wirft Israel „Großisrael“-Pläne vor

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas warf Israel in der UN-Generaldebatte Expansionspläne vor, meldet die dts Nachrichtenagentur. Er forderte internationale Garantien und einen neuen Anlauf für Verhandlungen, berichtet FinanzNachrichten.de.

Abbas verlangte einen Zeitplan für eine belastbare Zwei-Staaten-Perspektive und kritisierte Siedlungsaktivitäten scharf. Zugleich appellierte er an die Vereinten Nationen, zivilen Schutz zu gewährleisten und humanitäre Zugänge zu sichern. Aus Jerusalem hieß es, die Vorwürfe verzerrten die Lage und blendeten Sicherheitsbedrohungen aus.

Diplomatische Kreise bewerteten die Rede als Versuch, den Druck auf Vermittler zu erhöhen. Ob daraus konkrete Schritte erwachsen, ist offen. Beobachter erwarten, dass europäische Staaten und die USA auf Deeskalation drängen.

Quelle: ExtremNews



