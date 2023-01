Russisches Militär schießt an einem Tag zwei ukrainische Su-25-Flugzeuge ab

In seinem täglichen Briefing sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, dass die russische operative und taktische Luftfahrt, Raketentruppen und Artillerie über Nacht 83 ukrainische Artillerieeinheiten sowie Personal und militärische Ausrüstung in 119 Gebieten getroffen hätten. Außerdem sei eine Radarstation des Boden-Luft-Raketensystems S-300 zerstört worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russische Kampfflugzeuge schossen ein Su-25-Flugzeug der ukrainischen Luftwaffe in der Nähe des Dorfes Awdejewka in der DVR ab. Die russische Luftabwehr schoss ihrerseits ein Su-25-Flugzeug der ukrainischen Luftstreitkräfte in der Nähe der Siedlung Ugledar in der DVR ab. Darüber hinaus seien acht ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge zerstört, sieben Mehrfachraketen-Systeme der Typen Olcha, Uragan und HIMARS abgefangen und eine HARM-Radarabwehrrakete aus US-Produktion abgeschossen worden.

Seit Beginn der militärischen Spezialoperation seien insgesamt 379 Flugzeuge, 204 Hubschrauber, 2.956 unbemannte Luftfahrzeuge, 402 Boden-Luft-Raketensysteme, 7.634 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 990 Mehrfachraketen, 3.921 Feldartilleriegeschütze und Mörser sowie 8.180 militärische Spezialfahrzeuge zerstört worden, so Konaschenkow."

Quelle: RT DE