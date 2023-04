Kinderrechtsbeauftragte: "Nennt uns die Namen der vermissten Kinder, wir finden sie"

Die Kinderrechtsbeauftragte der Russischen Föderation, Maria Lwowa-Belowa, hat am Dienstag in Moskau eine Pressekonferenz vor ausländischen Medien abgehalten. Sie gab an, dass eine der Prioritäten neben der Versorgung mit allem Lebensnotwendigen der Kontakt zu Verwandten und zu dem Herkunftsland der Kinder sei. Wenn die zuständige Bildungseinrichtung es anbiete, werde den Kindern auch die Möglichkeit eingeräumt, neben der russischen Amtssprache die ukrainische Sprache zu lernen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Lwowa-Belowa erklärte auch, dass es bisher keine offiziellen Einsprüche aus der Ukraine oder Listen von Kindern, die von ihren Eltern getrennt wurden, gegeben habe. Der Telegram-Kanal der stellvertretenden ukrainischen Ministerpräsidentin, Irina Wereschtschuk ließe auch vermuten, dass der ukrainischen Seite keine Liste von vermissten Kindern vorliege, und gleichzeitig werde die russische Seite offiziell aufgefordert, eine Liste der aufgenommenen Kinder zu erstellen und an die ukrainische Seite zu übermitteln."