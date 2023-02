Vučić rechnet mit baldiger Verschärfung der Kämpfe in der Ukraine

Bei einem Besuch der internationalen Militärtechnikmesse IDEX 2023 in Abu Dhabi sagte Serbiens Präsident Aleksandar Vučić am Dienstag zu Reportern: "Nach dem, was ich aus den Äußerungen Putins entnehmen konnte, ist klar, dass er in der Ukraine weiterhin sehr hart kämpfen wird, was ebenso wie die Eskalation des Konflikts die Position Serbiens politisch, militärisch und in jeder anderen Hinsicht weiter erschweren wird." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wir erwarten dies in ein oder zwei oder drei Tagen." Er rechne mit einer großen Veränderung auf dem Schlachtfeld und einer signifikanten Veränderung des politischen Einflusses auf Serbien sowie weiterer internationaler Faktoren, so Vučić.