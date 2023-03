Bioterror: Ex-CDC-Direktor warnt vor gefährlicher nächster Pandemie

Parallel zu den Bestrebungen der WHO, die Länder dieser Welt über Pandemie-Verträge und abgeänderte Internationale Gesundheitsvorschriften zu knechten, treten immer wieder einzelne Pandemie-Akteure hervor um vor der nächsten, viel gefährlicheren Pandemie zu warnen. Jüngstes Beispiel ist der ehemalige Direktor der US-Seuchenbehörde CDC, Robert Redfield. Dass das wovor gewarnt wird, ganz schnell Realität werden kann, beweist die Warnung von Dr. Anthony Fauci aus 2017. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Er sagte eine Pandemie voraus, die noch während der Trump-Regentschaft ausbrechen werde. Wie wir alles wissen, war es dann Ende 2019 mit dem „Corona-Ausbruch“ so weit.

Hier die Übersetzung des Artikels auf Breitbart News:

In der Sendung "Rising" von Hill.TV am Montag sagte der frühere CDC-Direktor Dr. Robert Redfield, er glaube, dass die nächste Pandemie nicht durch die Übertragung von Tieren, sondern durch "gain-of-function-Forschung oder vorsätzlichen Bioterrorismus" entstehen werde. Und dass die nächste Pandemie "viel brutaler für die Welt sein wird, als es COVID war".



Redfield erklärte: "Ich glaube, dass die nächste Pandemie, und wir werden eine weitere Pandemie haben, und ich denke, es wird die große Pandemie sein, ich betrachte COVID als eine kleinere Pandemie, die große Pandemie wird kommen. Und normalerweise käme sie durch Spillover... die Vogelgrippe, die lernt, wie sie auf den Menschen übertragen werden kann und dann von Mensch zu Mensch übergeht. Aber ich denke, dass die Artenbarrieren sehr real sind. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass es aufgrund von Gain-of-Function-Forschung in einem Labor passiert und dann ausbricht und wir dann eine Pandemie haben werden... die viel brutaler für die Welt sein wird, als es COVID war."



Später fügte er hinzu: "Ich habe Ihnen gesagt, dass die große Pandemie kommen wird. Ich glaube, sie wird nicht durch Spillover (Anm.: ein Überspringen von einem Tier) kommen, sondern durch Gain-of-Function-Forschung oder vorsätzlichen Bioterrorismus. Es wird ein Vogelgrippevirus sein, das so manipuliert wird, dass es von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, ähnlich wie bei COVID."

Hier das Video dazu:

