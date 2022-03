Lob aus der Union für Auftritt von Außenministerin Baerbock vor der UN-Vollversammlung

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine kommt aus der Union Lob für die Amtsführung von Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen). "Annalena Baerbock vertritt Deutschland als Außenministerin auf der großen Bühne würdig. Das hat sie bei ihrer Rede bei der Notstandssondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur russischen Aggression gegen die Ukraine bewiesen", sagte der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Baerbocks Rede sei auf große Zustimmung gestoßen. "Das ließ sich daran erkennen, dass sie als einzige Rednerin Applaus der Teilnehmer im Saal erhielt", sagte Hardt weiter. Der CDU-Politiker betonte: "Das zeigt, dass sie ihre Aufgabe in diesen schwierigen Zeiten gut wahrnimmt." Es bleibe aber zu hoffen, so Hardt in der NOZ, dass Baerbock "für diesen Kurs auch die Rückendeckung ihrer Bundestagsfraktion hat".

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)