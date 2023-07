Kreml: Ukrainische Gegenoffensive läuft nicht nach dem Plan Kiews

Die ukrainische Gegenoffensive laufe nicht nach dem Plan Kiews. Die ukrainische Armee habe keinerlei Erfolge vorzuweisen, sagte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Reportern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gegenüber TASS sagte er: "Das Kiewer Regime hat keine Erfolge. Außerdem befindet sich das Kiewer Regime in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Die militärische Spezialoperation geht weiter. Es ist offensichtlich, dass die ukrainische Gegenoffensive nicht so läuft, wie sie in Kiew geplant war."

Peskow kommentierte zudem die Aussage des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij, dass "der Krieg nach Russland zurückkehrt". Peskow sagte: "Nein, kaum möglich."

Es sei offensichtlich, dass die an das Kiewer Regime ausgegebenen milliardenschweren Finanzhilfen ineffizient und ziellos eingesetzt würden. Dies errege ernsthafte Zweifel in den westlichen Hauptstädten und bereite den Steuerzahlern der westlichen Regierungen Kopfschmerzen, so Peskow.

Der Kreml-Sprecher bezeichnete die ukrainischen Angriffe auf russisches Territorium als "Verzweiflungstaten inmitten des Scheiterns"."

Quelle: RT DE