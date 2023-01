Russische Luftabwehr schießt binnen 24 Stunden vier ukrainische Drohnen ab

Die russischen Luftabwehrsysteme haben in den vergangenen 24 Stunden vier ukrainische Drohnen abgeschossen. Dies teilte der Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums am Sonntag mit. Die Drohnen seien in den Gebieten Jakowlewka in der Volksrepublik Donezk sowie Schitlowka und Tscherwonaja Dibrowa in der Volksrepublik Lugansk abgeschossen worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem soll die russische Luftabwehr im Laufe des Tages in der Volksrepublik Donezk und im Gebiet Cherson 16 Mehrfachraketenwerfer der Typen HIMARS, Olcha und Uragan sowie eine Anti-Radar-Rakete vom Typ HARM abgefangen haben." Quelle: RT DE