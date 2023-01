Ankara schickt schwimmende Kraftwerke an die Ukraine

Die Türkei wird schwimmende Kraftwerke zur Stromversorgung der Ukraine liefern, die den Bedarf von einer Million Haushalten decken können und in moldawischen und rumänischen Häfen aufgestellt werden können, berichtet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In dem Bericht heißt es: "Das türkische Unternehmen Karpowership hat mit dem ukrainischen Staatsunternehmen EKU eine Absichtserklärung über die Lieferung von schwimmenden Kraftwerken mit einer Leistung von 500 Megawatt an die Ukraine unterzeichnet. Die schwimmenden Kraftwerke des Unternehmens werden in der Lage sein, den Strombedarf von einer Million Haushalten zu decken."

Die schwimmenden Kraftwerke sollen in moldawischen und rumänischen Häfen liegen und als Basislösung Strom in das ukrainische Netz einspeisen. Karpowership und EKU werden Gespräche mit den rumänischen und moldawischen Behörden führen, um diese Lösung umzusetzen. Die Zeitung erklärt:

"Die Absichtserklärung sieht vor, dass die schwimmenden 500-Megawatt-Kraftwerke umgehend mit der Einspeisung von Strom in das ukrainische Verteilungsnetz beginnen."

