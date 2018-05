Trump gibt Entscheidung über Iran-Deal am Dienstag bekannt

US-Präsident Donald Trump gibt seine Entscheidung über die Zukunft des Iran-Deals am Dienstag um 20 Uhr deutscher Zeit bekannt. "I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm", schrieb Trump am Montagabend auf Twitter.

Weitere Details nannte er nicht. Die Entscheidung wird mit Spannung erwartet. Israel fordert ein Ende des Abkommens, welches dem Iran die zivile Nutzung von Atomkraft unter Auflagen erlaubt - Europa will das Programm fortführen. Quelle: dts Nachrichtenagentur