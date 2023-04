Schweiz: Keine Empfehlung für Corona-Stich – Haftung liegt bei Ärzten

Die Corona-Plandemie ist vorbei. Die Aufarbeitung der begangenen Verbrechen muss allerdings erst richtig anlaufen, wie etwa der Arzt und Bestseller-Autor Gunter Frank kürzlich in der Bild-Sendung „Viertel nach Acht“ forderte. Denn Millionen Menschen seien durch die rücksichtslose Corona-Politik geschädigt worden. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Die Impfkampagnen bezeichnete Dr. Frank als kriminell. Lockdowns, Maskenzwang und Aufhetzung der Bürger hätten nur das Ziel gehabt, den Leidensdruck in der Bevölkerung zu erhöhen, damit ein „Ladenhüter aus der Biowaffenforschung endlich zu einem zivilen Verkaufserfolg geführt werden konnte“.

Fahrlässige Tötung – Verantwortliche müssen vor Gericht gestellt werden

Man müsse von fahrlässiger Körperverletzung und Tötung sprechen, so der Mediziner. Er forderte, dass die Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach wie auch der ehemalige Leiter des RKI, Lothar Wieler, sowie der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden müssten. Denn die nächsten derartigen Anschläge auf die Bevölkerung seien bereits in Planung. Die Corona-Krise sei erst vorbei, wenn „die Verantwortlichen vor Gericht stehen“, so Frank.

Pandemie-Ende in Deutschland und den USA

Am 8. April liefen nun in Deutschland die letzten Zwangsmaßnahmen, wie etwa die Maskentrage-Pflicht in Krankenhäusern aus. Am gestrigen Ostermontag erklärte auch das Weiße Haus in Washington den COVID-Notstand nach einem überparteilichen Beschluss des Kongresses für beendet . Und auch was die Corona-Gen-Spritzen betrifft, kommt jetzt einiges in Bewegung.

Schweiz empfiehlt keine Corona-Stiche mehr

So wird in Großbritannien die Covid-Injektion nur noch für über 75-Jährige und Menschen mit geschwächtem Immunsystem empfohlen. In der Schweiz gingen die Behörden noch einen bedeutsamen Schritt weiter. Das Bundesamt für Gesundheit schreibt auf seiner Netzseite : „Grundsätzlich wird im Frühling/Sommer 2023 keine Covid-19-Impfung empfohlen. Fast alle Personen in der Schweiz sind geimpft und/oder haben Covid-19 durchgemacht. Ihr Immunsystem hat sich entsprechend mit dem Coronavirus auseinandergesetzt. Im Frühling/Sommer 2023 wird das Virus wahrscheinlich weniger zirkulieren.

Die aktuellen Virusvarianten verursachen zudem eher milde Krankheitsverläufe“. Selbst besonders gefährdeten Personen wird grundsätzlich kein Gen-Stich mehr empfohlen. Man könne aber nach individueller Abklärung mit dem Arzt eine Impfung erhalten. Die Haftung liege auch beim impfenden Arzt, wird klargestellt.

Schwangere und Stillende: Wenn schon Impfung, dann mit mRNA

Unverständlich ist allerdings, dass Schwangeren und Stillenden explizit ein mRNA-Stich empfohlen wird, falls diese sich impfen lassen wollen, und nicht etwa der Protein-Impfstoff von Novavax. Wie u.a. die Pfizer-Files gezeigt haben, schädigen gerade die mRNA-Spritzen die Fruchtbarkeit und verursachten schon in den Zulassungsstudien bis zu 80 Prozent Fehlgeburten, wie wir bei auf1.info ausführlich berichteten . Die WHO vermeldete kürzlich, dass weltweit bereits eine von sechs Personen im zeugungsfähigen Alter unfruchtbar ist. Den Globalisten scheint diese Bevölkerungsreduktion aber noch nicht weit genug zu gehen."

Quelle: AUF1.info