"Wir haben keinen Platz zum Schlafen" – Millionen Syrer nach Katastrophe obdachlos

Eine Woche nach dem Erdbeben der Stärke 7,8 in der Türkei und in Syrien harren Dutzende von Syrier in Parks, provisorischen Unterkünften und auf den Straßen aus. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die betroffenen Bewohner können nirgendwo anders hin, da ihre Häuser nach dem Erdbeben beschädigt oder zerstört wurden, und viele haben Angst, in ihre beschädigten Häuser zurückzukehren. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind in Syrien durch das Erdbeben 5,3 Millionen Menschen obdachlos geworden. "Wir haben Angst, in unsere Häuser zurückzukehren, weil sie einstürzen könnten, wenn ein Erdbeben die Gegend trifft. Sie kennen die Lage der Menschen", erklärte Omar, ein Bewohner. "Was die Wohnsituation betrifft, so schlafen wir hier und es ist nachts eiskalt. Einige Familien haben nur eine Decke; sie sind der Verwüstung nur knapp entkommen. Sie haben alles verloren, als ihre Häuser zerstört wurden, andere haben ihre Kinder unter den Trümmern verloren", fügte er hinzu." Quelle: RT DE