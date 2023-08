USA entsenden strategische Bomber zu Übungen mit Südkorea und Japan

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen in der Region haben die USA am Mittwoch B-1B-Bomber zu gemeinsamen Übungen mit Südkorea und separat mit Japan entsandt. Die Übungen seien gegen Nordkorea gerichtet, so die Verteidigungsministerien Japans und Südkoreas. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Mittwoch haben die USA überschallschnelle strategische Langstreckenbomber vom Typ B-1 Lancer zu gemeinsamen Übungen mit Südkorea und separat mit Japan entsandt, berichtet die Agentur Reuters unter Berufung auf die Verteidigungsministerien Japans und Südkoreas.

So nahmen nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums zwei US-Bomber an gemeinsamen Übungen mit zwölf japanischen Kampfflugzeugen teil, darunter vier F-15-Jets. Die gemeinsame US-amerikanisch-japanische Übung über dem Japanischen Meer am Mittwoch habe die Bereitschaft der beiden Militärs bestätigt, angesichts der Teststarts ballistischer Raketen durch Nordkorea auf jede Situation zu reagieren, so das japanische Militär.

Unterdessen teilt das südkoreanische Verteidigungsministerium mit, dass ein US-amerikanischer B-1B-Bomber zusammen mit südkoreanischen FA-50-Jets und F-16-Kampfflugzeugen der US-Luftwaffe einen gemeinsamen Flug im Rahmen der laufenden Übung Ulchi Freedom Shield trainiert habe. Die Übung sei eine Demonstration der "erweiterten Abschreckung" angesichts des jüngsten Versuchs Nordkoreas, einen Aufklärungssatelliten ins All zu bringen. Das Manöver soll unter anderem "eine starke, geeinte Verteidigungshaltung der Verbündeten" demonstrieren, so das südkoreanische Verteidigungsministerium in einer Erklärung.

Im August waren Vertreter aus den USA, Südkorea und Japan zu einem Gipfeltreffen in Camp David in den USA zusammengetroffen. Die Staats- und Regierungschefs der drei Länder vereinbarten insbesondere, sich bei Bedrohungen der militärischen und wirtschaftlichen Sicherheit, die angeblich von Nordkorea und China ausgehen, zu beraten, Echtzeitdaten über Raketenstarts auszutauschen und die Zusammenarbeit bei der Raketenabwehr auszubauen.

Pjöngjang wiederum betrachtet die von den USA geführten regionalen Übungen als Vorbereitung einer Militäroperation gegen Nordkorea. In dieser Woche erklärte Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un, dass die derzeitige Politik der USA und ihrer Verbündeten, militärische Kapazitäten auf der koreanischen Halbinsel aufzubauen, die Region zur instabilsten der Welt gemacht und an den Rand eines Atomkriegs gebracht habe."

Quelle: RT DE