Bei einem Treffen mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Dienstag in Washington D.C. warb der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki für ehrgeizige Ziele und neue geopolitische Gestaltungen in der EU. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Polen will ein Grundpfeiler der EU-Sicherheit werden", sagte er. Und weiter: "Polen will die stärkste Armee in Europa aufbauen."

Darüber hinaus kündigte er an, die Verteidigungsausgaben in diesem Jahr auf bis zu vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, was Polen als den stärksten und loyalsten NATO-Partner in der EU bestätigt.

Quelle: RT DE