Nachhaltigkeits-Masche: „Great Reset“ in den Niederlanden schreitet voran

Mark Rutte, der Ministerpräsident der Niederlande, tut wie sein kanadisches Pendant Justin Trudeau alles, um sein Land vorbildlich nach den Plänen seines Herrn und Meisters Klaus Schwab zu gestalten. Schon 2016 konnte man einen ersten Eindruck davon bekommen, wie Rutte sich ein Holland nach dem Great Reset vorstellt. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Bereits vor sechs Jahren wurde das Projekt „Tristate City“ veröffentlicht, eine Art Superstadt mit einem zukünftigen Einzugsgebiet für knapp 40 Millionen Menschen. Selbst Landesgrenzen müssten dafür aufgehoben werden, Nationalstaaten hingegen verschwinden.



Brutaler, autoritärer Staatsumbau

Und wer vor souveränen Staaten keinen Respekt hat, der schert sich natürlich erst recht nicht um Privateigentum. Ganz im Stile früherer kommunistischer Diktaturen sollen auch Hollands Landwirte, die produktivsten Europas, diesen Wahnsinns-Plänen weichen, um den kompletten Umbau des Landes zu ermöglichen. Sie sollen ihre wertvollen Nutzflächen freiwillig an den Staat verkaufen. Wer dies nicht tut, soll zur Aufgabe seines Besitzes gezwungen werden. Dass Ruttes Regierung bei der Durchsetzung der Globalisten-Pläne nicht zimperlich ist, hatten bereits die – im Rahmen von Corona – brutalen Attacken der holländischen Polizei gegenüber friedlichen Demonstranten gezeigt. Und auch gegenüber protestierenden Landwirten schreckte diese nicht vor dem Einsatz von Schusswaffen zurück.

Klima-Lüge als Argument

Bekannterweise soll die Vernichtung der niederländischen Landwirtschaft mit der Klimalüge begründet werden. Mit Hilfe aberwitziger Dünge-Vorschriften werden fleißige Bauern mir nichts dir nichts zu Umwelt- bzw. Klimasündern erklärt und aufgrund dessen nach kommunistischem Vorbild enteignet. Wer nun laut Regierung zu viel Stickstoff einsetzt, verliert seinen Besitz! Nach monatelangen heftigen Protesten droht der Widerstand der Bauern langsam zu erlahmen. Aber auch an anderer Front wird heftig gekämpft.



Rutte will Bargeld abschaffen

So drängt das globalistisch gesteuerte Kabinett Rutte zugleich massiv auf die Abschaffung des Bargeldes. Und auch bei der, Zitat, „Anwendung von Insekten“ sind die Niederlande führend, wie der Enthüllungsjournalist Marc van der Vegt konstatiert. Vor allem in Schulen wird dieser Irrsinn eiskalt durchgezogen. Während sie den Einsatz von Stickstoff kriminalisieren, haben die holländischen Klaus-Schwab-Jünger kein Problem mit massenhaften Nebenwirkungen durch angebliche Impfstoffe oder Insekten-Bestandteile. Was die Niederländer allerdings von der Einführung einer digitalen Währung bzw. vom verordneten Insekten-Fressen halten, zeigten sie bereits auf zahlreichen Demonstrationen – wie zuletzt in Amsterdam."

Quelle: AUF1.info