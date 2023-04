Kiew bestellt 100 Mannschaftstransportwagen in Polen

Die Ukraine wird 100 in Polen hergestellte gepanzerte Mannschaftstransportwagen vom Typ Rosomak (dt.: "Bärenmarder") nach dem Entwurf des finnischen Rüstungskonzerns Patria kaufen. Dies kündigte Premierminister Mateusz Morawiecki am Samstag an. Er erklärte während seines Aufenthalts in der Fabrik: "Gestern habe ich vom ukrainischen Premierminister Denis Schmygal einen Auftrag über 100 Rosomak erhalten." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Morawiecki wird die Bezahlung dieser Rosomak mit EU-Geldern "sowie aus US-Geldern, die die Ukraine erhält", erfolgen. Dem polnischen Regierungschef zufolge nehme die Entwicklung der polnischen Rüstungsindustrie "an Fahrt auf". In naher Zukunft würden neue Aufträge erwartet, insbesondere aus Saudi-Arabien und Slowenien. Polen kann 100 Rosomak pro Jahr produzieren. Morawiecki zufolge wird das Land versuchen, diese Zahl zu erhöhen." Quelle: RT DE