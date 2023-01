Der ukrainische Machthaber Wladimir Selenskij, der von der NATO Kampfjets und Raketen fordere, versuche, das Bündnis in einen militärischen Konflikt mit Russland hineinzuziehen, denn die westlichen Länder erreichten bereits eine neue Stufe der Eskalation der Konfrontation mit Russland. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darauf wies der ehemalige Leiter des französischen Militärgeheimdienstes (DRM) General Christophe Gomart hin. In einem Interview mit Valeurs Actuelles erklärte er:

"Ich weiß nicht, was das Jahr 2023 für uns bereithält, aber wir sehen schon jetzt, dass der ukrainische Präsident viele Kampfjets will. Um das Kräfteverhältnis zu ändern, will er angreifen und wieder in die Offensive gehen. Ich glaube, er würde die NATO in diesen Krieg hineinziehen. Wir sehen schon den nächsten Schritt – warum nicht morgen Kriegsschiffe und schließlich Soldaten anfordern?"

"Wir begannen mit der Lieferung leichter Waffen und sind bei der Lieferung schwerer Panzer angelangt. Die westlichen Länder werden langsam in den Krieg hineingezogen."

Quelle: RT DE