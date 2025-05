Landwirtschaftsminister mahnt zu Reformen der EU-Agrarpolitik

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) drängt auf grundlegende Reformen in der EU-Agrarpolitik. "Ich danke Kommissar Hansen ausdrücklich für seine Vorschläge zu Vereinfachungen in der Gemeinsamen Agrarpolitik", sagte er am Montag am Rande des EU-Agrarministertreffens in Brüssel. "Machen wir uns nichts vor: Die GAP ist inzwischen ein bürokratischer Koloss, der vielen Betrieben die Luft nimmt." So könne es nicht weitergehen.

Es sei höchste Zeit, diesen Ballast abzuwerfen. Die Landwirte verdienten eine GAP, die sich an der Realität der Höfe orientiere: "unbürokratisch, zielgerichtet und wettbewerbsfähig". Was die Landwirte brauchten, sei Planungssicherheit. "Dazu gehört: Die GAP hat zwei Säulen - dabei muss es bleiben." Quelle: dts Nachrichtenagentur