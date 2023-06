Volksrepublik Donezk meldet mehr als 400 eigene Armeeangehörige in ukrainischer Gefangenschaft

Am Weltflüchtlingstag hat die DVR-Beauftragte für Menschenrechte, Darja Morosowa, über Soldaten aus dem Donbass berichtet, die momentan in ukrainischer Gefangenschaft sind. Sie sprach von 421 Armeeangehörigen. Seit dem Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine seien ungefähr 280 Kriegsgefangene nach Hause zurückgekehrt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Einige von ihnen dienten inzwischen wieder, einige machten eine Reha nach der Gefangenschaft durch. Morosowa teilte mit, dass fast alle Heimkehrer psychologische Traumata aufwiesen. Sie warf der ukrainischen Seite physische und moralische Folter an russischen Gefangenen vor. Als Beleg verwies sie auf entsprechende Videos in den sozialen Medien. Quelle: RT DE