Ukrainische Verwaltung: Hafen-Infrastruktur an der Donau nach russischen Drohnenangriffen beschädigt

In der Nacht vom 15. auf den 16. August 2023 wurde die Infrastruktur eines der ukrainischen Häfen an der Donau im Gebiet Odessa beschädigt, berichtet Oleg Kiper, der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets, auf Telegram. Insbesondere, so stellt Kiper fest, "kamen Lagereinrichtungen zu Schaden". Ferner habe es in der Nacht Brände im Hafen gegeben, die aber inzwischen gelöscht worden seien. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Nacht wurde im Gebiet Odessa Luftalarm ausgerufen. Ukrainische Medien berichten von Explosionen in den Städten Ismail und Reni, die beide an der Donau liegen und über Hafenanlagen verfügen. Auch hatte Kiper kurz zuvor alarmiert darauf hingewiesen, dass russische Kamikazedrohnen im Donau-Delta im Anflug seien. Im rumänischen Internet-Segment kursiert seit Morgen des 16. August 2023 ein Videoclip, der in der Nacht von Rumänien aus aufgenommen worden sei und laut der rumänischen Zeugen eine Explosion im Hafen des grenznah gelegenen Reni zeigen soll. Das russische Militär greift Ziele in ukrainischen Hafenanlagen wiederholt mit Lenkflugkörpern an, nachdem Russland das Schwarzmeer-Getreideabkommen für beendet erklärt hatte und somit die entsprechenden Beschränkungen für Angriffe auf ukrainische Hafenanlagen am Schwarzen Meer und dessen Zuflüssen wegfielen." Quelle: RT DE