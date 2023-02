DVR-Behörden: Russisches Militär unterbricht Nachschubwege der ukrainischen Streitkräfte bei Ugledar

Mehrere Hauptstraßen, die der Versorgung der ukrainischen Truppen mit Ausrüstung und Personal dienen, seien bei Ugledar "abgeschnitten" worden, so ein Berater des kommissarischen Chefs der Donezker Volksrepublik, Igor Kimakowski. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Sendung von Perwy Kanal sagte er: "In Ugledar wurden mehrere Hauptrouten abgeschnitten, über die der Feind mit Munition und Personal versorgt wurde. Unsere Jungs greifen an."

Quelle: RT DE