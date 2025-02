Umfrage: Mehrheit hält USA für keinen verlässlichen Partner mehr

Die Mehrheit der Deutschen hält die Vereinigten Staaten nicht mehr für einen verlässlichen Partner. In einer am Freitag veröffentlichten Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv gaben dies 73 Prozent der Befragten an.

Dieses Meinungsbild findet sich demnach in ähnlicher Weise in Ost und West sowie quer durch fast alle Parteianhängerschaften. Nur die AfD-Anhänger halten überdurchschnittlich häufig (48 Prozent) die USA noch für einen verlässlichen Partner. Insgesamt sehen nur 24 Prozent der Bundesbürger in den USA noch einen verlässlichen Partner für Deutschland.



Datenbasis: Für die Erhebung wurden am 12. und 13. Februar 1.004 Menschen befragt. Quelle: dts Nachrichtenagentur