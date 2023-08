Österreichs Ex-Spitzendiplomatin Kneissl: Keine Malediven, lieber das russische Dorf

Karin Kneissl, Österreichs Ex-Außenministerin, will den Sommer im russischen Gebiet Rjasan verbringen. Gegenüber Journalisten erklärte sie, dass sie ihre Zeit lieber in dem russischen Dorf Petruschowo im Gebiet Rjasan verbringt als am Strand der Malediven oder der Seychellen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl hat erklärt, dass sie ihre Zeit lieber in dem russischen Dorf Petruschowo im Gebiet Rjasan verbringt als an einem Strand auf den Malediven oder den Seychellen. Dies erklärte die ehemalige Außenministerin gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS auf Russisch. Die Agentur zitierte sie wörtlich: "Ich mag das Leben hier. Ich verstehe diese Welt. Ich habe sie verstanden, als ich ein junges Mädchen war. Großmütter, Äpfel, Sommer, Schwimmen im Fluss – es ist ein gutes Leben. Ich brauche die Malediven oder die Seychellen nicht, hier ist es besser." Kneissl stellte klar, dass das Haus, in dem sie in Petruschowo wohnt, nicht ihr ständiger Wohnsitz ist. Sie sagte: "Ich wohne nicht in Petruschowo. Ich miete dort nur ein kleines Haus. Jetzt weiß die ganze Welt, wo mein Haus ist." Seit einigen Wochen macht Kneissl Urlaub im Gebiet Rjasan in Zentralrussland, südöstlich von Moskau, nachdem sie im Juni am Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg teilgenommen hatte. Sie nahm auch an einem Dorffest in der Region teil, wie RIA Nowosti berichtete. Von 2017 bis 2019 leitete Kneissl das österreichische Außenministerium. Im vergangenen Sommer erklärte sie gegenüber RIA Nowosti, dass sie das Land wegen ständiger Drohungen verlassen habe. Die Diplomatin sagte der Agentur am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums, dass sie in Erwägung ziehen könnte, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen, nachdem sie "Krieg und Frieden" zu Ende gelesen habe." Quelle: RT DE