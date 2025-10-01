„Bedarf größer denn je“ – Berlin soll humanitäres Budget aufstocken

Laut dts fordert der Außenminister zusätzliche Mittel für humanitäre Hilfe im Bundeshaushalt. Hilfswerke warnen zeitgleich vor massiven Kürzungen und Projektstopps, wie mehrere Stellungnahmen belegen.

Der Ressortchef verweist auf Krisen von Gaza bis Sahel und die Folgen für Zivilisten. Deutschland müsse Zusagen verlässlich finanzieren, sonst drohten Brüche in Ernährung, medizinischer Versorgung und Schutzprogrammen. Organisationen mahnen, Kürzungen träfen zuerst die Schwächsten.

Aus der Debatte geht hervor: Ohne Nachsteuerung bleibt die Kluft zwischen Bedarf und verfügbaren Mitteln groß. In Regierung und Parlament wird über Umschichtungen, Reserveeinsätze und Partnerschaften beraten.

Quelle: ExtremNews



